Troina, convocato il 5 ottobre il consiglio comunale

Convocata per venerdì 5 ottobre prossimo, alle ore 20.00, nell’aula consiliare “Professor Silvestro Graziano” del palazzo municipale, la prossima seduta del consiglio comunale.

Cinque i punti di trattazione fissati all’ordine del giorno dal presidente del consesso civico Gaetano Monastra: variazioni al bilancio di previsione 2018/2020; riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento dei servizi erogati dalla Croce Rossa Italiana; approvazione del regolamento per la concessione di contributi alle nuove attività che si insediano nelle zone franche locali; modifiche e integrazioni al regolamento per il funzionamento del mercato contadino e dei prodotti agroalimentari troinesi; revoca del regolamento dell’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura.