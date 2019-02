Troina, convocato l’1 marzo il consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra ha convocato per venerdì prossimo, 1 marzo, alle ore 18.00, nell’aula consiliare “Professor Silvestro Graziano” del palazzo municipale, la seduta del consesso civico.

Undici i punti all’ordine del giorno: incontro istituzionale con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Troina sul tema “Consiglieri per un giorno”, nell’ambito del progetto PON “Cittadini glocali”; rinnovo e adeguamento normativo della convenzione tra i comuni di Troina, Nicosia e Agira per la Centrale Unica di Committenza (CUC); approvazione bilancio consuntivo 2018 dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale; approvazione Piano Programma 2019/2021, bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021 dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale; autorizzazione all’Azienda Speciale Silvo Pastorale all’esercizio diretto dell’attività tecnica ed economica volta alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appartenenti al Comune di Troina; individuazione componenti del consiglio comunale in seno alla commissione mensa scolastica e discussione in ordine al suo funzionamento; riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali per i lavori di consolidamento del corpo inferiore del complesso edilizio scolastico della scuola media statale “Don Bosco”; riconoscimento della spesa relativa agli interventi ed alle forniture per lo sgombero di neve e ghiaccio dal 3 gennaio 2019; linee guida per la realizzazione del piano strategico del centro storico; approvazione del regolamento per la tutela ed il decoro del centro storico; atto di indirizzo alla commissione tecnica istituita in materia di risorse idriche.