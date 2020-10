Troina, dalla Regione Siciliana un finanziamento di 698 mila euro per il recupero del centro storico

Condividi l'articolo su:























L’amministrazione comunale ha ottenuto ancora un altro importante finanziamento, da parte della Regione Siciliana, volto al recupero del centro storico.

Il Governo regionale, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo 2014/2020, ha infatti deciso di destinare al Comune di Troina 698 mila e 600 euro per la riqualificazione della via Schifani, il completamento della riqualificazione di via Roma e per il recupero di tutti i paramenti murari presenti.

“Un altro fondamentale tassello per il recupero del centro storico – dichiara soddisfatto il Sindaco Venezia. Ogni singolo finanziamento ottenuto è frutto di una programmazione complessiva per lo sviluppo della nostra città. Dopo anni di abbandono e di incuria si cominciano a vedere i frutti della nostra attività, che vede nel centro storico non un luogo dal quale fuggire, ma un’opportunità sulla quale scommettere, attraverso una strategia fatta da più iniziative, non scollegate tra di loro, ma inserite in una progetto complessivo di riqualificazione e rilancio. Un dovuto e sentito ringraziamento all’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, sempre attento alle istanze del nostro territorio, cui, oltre un rapporto di fattiva collaborazione istituzionale, mi lega anche un rapporto di sincera stima personale”.

Il progetto di riqualificazione, prevede la rimozione di tutto lo strato di asfalto e la collocazione di pavimentazione in basolato, il risanamento di tutti i muri, attraverso la riparazione delle parti ammalo rate, e la pulitura e la stuccatura di tutte le superfici.

È inoltre prevista la totale sostituzione di tutte le ringhiere in ferro e di tutti i manufatti in ghisa presenti sulla sede stradale.

“A primavera inoltrata – continua il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino – , su intuizione del sindaco, abbiamo colto la possibilità di inserirci ulteriormente nella rimodulazione del Patto della Regione Sicilia 2014-2020 e abbiamo nel giro di pochissimo tempo redatto un valido progetto esecutivo ed ottenuto, in altrettanto breve tempo, questo nuovo e importante finanziamento, attraverso il quale completeremo l’intera riqualificazione del principale varco di accesso al centro storico. Tra i cantieri già avviati e quelli che nei prossimi mesi partiranno, credo che, complessivamente, siamo riusciti a mettere in campo un quantitativo imponente di opere pubbliche, probabilmente rapportabile a quello di una città di 150 o 200 mila abitanti”.

