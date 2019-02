Troina, denunciati dalla polizia di Stato due gaglianesi per furto aggravato di legname

Nel primo pomeriggio del 4 febbraio 2019, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, la Squadra volanti del Commissariato PS di Nicosia, diretto dal Commissario Capo Chiara Ricco Galluzzo, ha denunciato in stato di libertà due uomini di Gagliano Castelferrato, con precedenti di polizia, colti in fragranza di reato mentre asportavano del legname dall’area del Demanio Forestale in territorio di Troina, in contrada Gugliatore.

L’operazione di polizia permetteva il recupero della refurtiva stipata nell’auto di proprietà di uno degli indagati, per un peso di circa tre quintali.

Gli agenti denunciavano i due uomini in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per il reato di furto aggravato, provvedendo alla immediata restituzione del corpo del reato agli aventi diritto presso il comando della Forestale di Nicosia.