Troina, diventerà un resort la Caserma del Sambuchello

Aggiudicati i lavori di ristrutturazione della Caserma del Sambuchello sita nel cuore dei Nebrodi (importo 2,5 milioni di euro finanziato dalla Regione Siciliana). Nei boschi un tempo occupati dalla mafia verrà adesso realizzato un resort con 24 posti letto, un’area ristoro coperta con 200 posti a sedere, un’area camper e un’area attrezzata con annesso parco giochi per bambini. La struttura diventerà uno dei più importanti poli di attrazione per il turismo naturalistico della Sicilia e darà lavoro a 12 giovani del territorio. Entro luglio inizieranno i lavori.

Ad annunciarlo sul suo profilo Facebook è il sindaco di Troina, Fabio Venezia, che al termine del suo intervento ha voluto ringraziare in componenti del consiglio d’amministrazione dell’Azienda silvo pastorale di Troina per lo straordinario lavoro svolto in questi anni.

