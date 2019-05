Troina, domenica 2 giugno la premiazione del concorso “Classe Riciclona 2018/2019”

Condividi l'articolo su:























Saranno premiati domenica 2 giugno prossimo, alle ore 10.30, al parco urbano “Piano Fiera”, i vincitori del concorso “Classe riciclona 2018/2019”, la gara di raccolta di imballaggi in plastica, carta e alluminio, bandita nell’ottobre scorso dal Comune per le classi della scuola primaria e secondaria di 1° primo grado di Troina.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale, d’intesa con la società “Troina Ambiente srl” e l’Azienda Speciale Silvo–Pastorale, con lo scopo di sensibilizzare i bambini e le giovani generazioni alla differenziazione dei rifiuti, ha coinvolto 30 classi, alle quali saranno consegnate le pergamene di partecipazione, mentre alle vincitrici che hanno raggiunto il maggior peso complessivo di raccolta differenziata, conferita all’isola ecologica comunale, sarà un consegnato un premio fino a 600 euro in buoni libro, da spendere nelle librerie locali.

Vincitrici del primo premio di 600 euro, la classe Vª G del plesso “Scalforio” della scuola elementare e la 1ª A della scuola media “Don Bosco”, prime classificate in graduatoria; vincitrici del secondo premio di 400 euro, la classe Vª C del plesso “Mulino a vento” della scuola elementare e la 1ª E della scuola media “Don Bosco”, seconde classificate in graduatoria; vincitrici del terzo premio di 300 euro, la classe IVª F del plesso “San Michele” della scuola elementare e la IIIª B della scuola media “Don Bosco”, terze classificate in graduatoria.

“È stata un’esperienza bella e formativa per i ragazzi – spiegano il sindaco Fabio Venezia e l’assessore alla gestione dei rifiuti Giuseppe Schillaci – , che hanno risposto molto bene, svolgendo un importante ruolo di sensibilizzazione anche all’interno delle loro case e del loro territorio. Un grazie particolare, da parte dell’amministrazione comunale, a loro, alle famiglie e agli insegnanti”.

Alla cerimonia di premiazione, saranno presenti anche il presidente della società in house di gestione dei rifiuti del Comune “Troina Ambiente srl” Giovanni Suraniti ed il neo presidente dell’Azienda Speciale Silvo-Pastorale Giovanni Ruberto.

Le due classi vincitrici del concorso, andranno inoltre gita per un giorno sui Nebrodi, per visitare i boschi del Comune di Troina sottratti alla gestione della criminalità organizzata.