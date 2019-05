Troina, il 23 giugno si celebrerà un matrimonio all’insegna del free from con i prodotti Cross-Food

Condividi l'articolo su:























Un evento da segnare in agenda. Il 23 giugno nell’incantevole cornice di Casale San Silvestro a Troina (Enna, Sicilia) Giordana e Dario celebreranno il loro matrimonio all’insegna del free from con i prodotti Cross-Food. Questo matrimonio sarà un vero unicum nel suo genere: totalmente incentrato su un’alimentazione che rispetta le diverse esigenze nutrizionali e sull’importanza di mangiare sano in qualsiasi occasione. Saranno presenti due catering che cureranno le proposte di menù: “La cucina dei colori” si occuperà dall’angolo vegan e di quello crudista, invece “Querce di Cota” delizierà gli ospiti con la cucina tipica troinese preparando piatti biologici e a km zero. Per quanto riguarda invece i free from ci saranno i prodotti di Cross-Food messi liberamente a disposizione: chips do platano, pane di mandorle e di riso, farine, biscotti e preparati per torte nonché le bomboniere.

Giordana e Dario desiderano dimostrare che anche un’alimentazione free from può essere gustosa e può rendere felici gli invitati ad un matrimonio. Da oggi si può pensare davvero di diffondere un’alimentazione sana, naturale e ricca di gusto anche durante i grandi eventi. I due futuri sposi stanno creando una tendenza che era attesa da tempo e risponde alle esigenze di chi vuole prendersi cura della propria salute e soffre di intolleranze alimentari o patologie autoimmuni. Proprio per questo, saranno ospiti del matrimonio anche tanti medici da tutta Italia che da anni supportano la ricerca per trovare nel cibo un alleato per la cura del proprio corpo.

Anche il sindaco, Fabio Venezia, si è mostrato sin da subito molto felice di ospitare un evento di così alto prestigio. È molto fiero di poter valorizzare il suo territorio tramite un’iniziativa rivolta davvero a tutti.

Ad organizzare il matrimonio ci sarà la wedding planner Inscena di Luna Guarnaccia, famosa organizzatrice di eventi catenese. Coordinerà l’intero evento esaudendo i desideri degli sposi con l’intento di rendere magica l’atmosfera del loro giorno più bello.

Simona Cosentino, giovane designer grazie alla quale nasce l’immagine di Cross-Food, ha realizzato il logo che oggi diventa anche simbolo delle nozze.

L’abito di Giordana porterà la firma di Claudio Di Mari, giovane e talentuoso stilista catanese conosciuto per i suoi meravigliosi abiti ispirati alla cultura mediterranea.

Elisabeth Megiesi make-up artist da oltre 15 anni che svolge la sua attività in tutta la Sicilia, si occuperà del trucco della sposa, Corrado Giampiccolo dell’acconciatura.

Massimo Napoli, noto dj e produttore catanese curerà la colonna sonora dell’intero evento.

A rendere il tutto ancora più magico sarà l’incantevole Troina, paese da cui hanno origine i genitori della sposa, scelto da Dario e Giordana perché è qui che hanno fondato la loro azienda agricola e i loro laboratori di preparazione, ma anche con l’intento di mostrare a tutti la bellezza di un suggestivo e pittoresco scenario situato a ben 1000 mt di altezza.