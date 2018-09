Troina, il gruppo comunale di Protezione Civile si incrementa di 11 nuovi volontari

Sono Roberta Bongiovanni, Silvana Cantale, Carmela Cittadino, Sarah Di Gangi, Santino Gatto, Vincenza Giuliano, Giuseppe Impellizzeri, Marika Nasca, Angela Polizzi, Graziella Ruberto e Angelo Ruggeri, gli 11 nuovi volontari che andranno a incrementare il gruppo comunale di Protezione Civile.

Dopo aver frequentato il corso di base formativo di 40 ore per volontari, organizzato dal Comune l’inverno scorso, con lezioni teoriche su normative e procedure d’emergenza e di sicurezza, prevenzione e monitoraggio del territorio e svolto un tirocinio pratico-addestrativo trimestrale, in cui sono stati affiancati dal coordinatore dei volontari comunali Tonino Rausa, i candidati hanno superato nei giorni scorsi il test finale di ammissione, consistente in esercitazioni pratiche come montaggio tende e simulazioni di incendi e incidenti, entrando così ufficialmente a far parte, già dai prossimi giorni, del gruppo dei 25 volontari di Protezione Civile comunale.

“Il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile – dichiarano il sindaco Fabio Venezia e il vice sindaco e assessore al ramo Alfio Giachino – , è uno dei fiori all’occhiello della nostra città e dell’intera realtà provinciale, per il servizio che svolgono con professionalità e dedizione per la nostra comunità. Siamo contenti e orgogliosi che si incrementi sempre di nuove unità e contiamo a breve di avviare un altro corso formativo per altri volontari”.