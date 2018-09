Troina, il sindaco convoca lunedì vertice urgente con Siciliacque, Acquaenna e Asp

Il sindaco Fabio Venezia ha convocato per lunedì 24 settembre prossimo, alle ore 10 al palazzo municipale, un vertice urgente con i dirigenti di Siciliacque, AcquaEnna e Asp 4 di Enna per avere chiarimenti in merito ai valori di torbidità fuori parametro nell’acqua in distribuzione nel territorio comunale e, contestualmente, conoscere quali atti i gestori e l’Azienda Sanitaria intendano porre in essere per superare l’ormai lunga criticità.

“Questa vicenda – lamenta il primo cittadino – , si protrae ormai da oltre quindici giorni, creando disagi ai cittadini e agli operatori commerciali, suscitando grave disagio e legittima e diffusa preoccupazione nell’opinione pubblica. Sono costretto a mantenere in vigore un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per fini destinati al consumo umano e oggi ho ricevuto dall’Asp l’ennesima nota in cui si comunica il permanere del colore non accettabile e della torbidità fuori parametro. Adesso basta, questa situazione è vergognosa: esigiamo chiarezza e una soluzione rapida al problema”.