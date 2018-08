Troina, importante scoperta archeologica in via Roma

Durante i lavori di riqualificazione e di recupero del centro storico di Troina, voluti dal’amministrazione comunale, è emersa un’importante scoperta archeologica.

Si tratta delle antiche mura e fortificazioni risalenti all’epoca arabo-normanna ed anche stratificazioni di età ellenistica.

Queste fortificazioni erano fino ad oggi nascoste da garage e magazzini non coerenti con il tessuto urbanistico del centro storico troinese.

Un’importante scoperta archeologica, che conferma come Troina in età normanna, al tempo del conte Ruggero, fu per trent’anni una roccaforte di conquista e la prima sede vescovile dell’Isola.