Troina, istituito all’Ettore Majorana il corso di studio professionale in “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

Sarà attivo a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020, all’Istituto di scuola secondaria superiore “Ettore Majorana” di Troina, il nuovo corso di studio di settore professionale ad indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione “Enogastronomia”.

Ad annunciare l’arrivo del decreto, stamane, da parte dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, il sindaco Fabio Venezia e l’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri: “Siamo molto soddisfatti che si sia creato questo nuovo percorso di studio, che si pone perfettamente in linea con il modello di sviluppo che stiamo costruendo per il rilancio del nostro territorio. Da diverso tempo, in perfetta sinergia con l’Istituto Majorana, lavoriamo per raggiungere questo importante risultato per il sistema formativo locale e, siamo certi, che molti dei nostri ragazzi e dei paesi limitrofi ne beneficeranno”.

L’amministrazione comunale, di concerto con il dirigente scolastico, nel settembre scorso, con delibera di giunta, aveva infatti chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale, tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’istituzione del nuovo indirizzo di studio di istruzione secondaria superiore, mettendo a disposizione i propri locali, con relative attrezzature, per garantire un’ottimale formazione tecnica e didattica per studenti ed insegnanti e, al contempo, facendosi carico delle relative spese derivanti dal funzionamento.