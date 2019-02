Troina, istituito lo “sportello verde”

Istituito nei locali sottostanti piazza Giacomo Matteotti, all’interno del centro polivalente “Peppino Impastato”, lo “sportello verde”, il nuovo centro di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e burocratica sull’ambiente e l’agricoltura sostenibile, per gli operatori del settore agricolo e zootecnico del territorio, i conduttori dei fondi rurali e quanti abbiano intenzione di intraprendere un’attività agricola, che il Comune ha realizzato in convenzione con l’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA).

L’amministrazione, per agevolare le numerose aziende agricole che insistono all’interno della vasta area rurale a cavallo tra i Nebrodi e l’ex Provincia di Enna e sostenere l’agricoltura, quale settore trainante dell’economia del territorio, ha concesso gratuitamente all’ESA i propri locali per ospitarne la sede operativa, facendosi carico delle spese delle utenze civiche e mettendo a disposizione del personale due postazioni di lavoro.

L’ESA, dal canto proprio, distaccherà, per 5 giorni alla settimana, 4 unità di personale di comprovata esperienza, che si occuperà di fornire assistenza e supporto agli utenti e che, a sua volta, si avvarrà di ulteriore personale tecnico, proveniente dalle sedi provinciali di Enna e di Catania, a seconda del comparto agricolo interessato.

“Grazie alla sinergia con l’Ente di Sviluppo Agricolo – dichiarano il sindaco Fabio Venezia e l’assessore all’agricoltura Giuseppe Schillaci – , abbiamo istituito uno sportello che diventerà un punto di riferimento per le aziende agricole del territorio e per tutte quelle iniziative che riguardano lo sviluppo rurale. Ringraziamo il dottor Fabio Marino, direttore dell’ESA, per il prezioso e concreto supporto per questa importante iniziativa“.

Lo “sportello verde” è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30, e il mercoledì e il venerdì, dalle ore 15.00 alle 18.00.