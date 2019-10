Condividi l'articolo su:























Cerimonia d’accoglienza, lunedì 28 ottobre prossimo, alle ore 10.30, nella “Sala Lazzati” della Cittadella dell’Oasi, per le matricole del corso di laurea triennale in “Terapia occupazionale”, che l’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con il Comune di Troina e l’IRCCS “Associazione Oasi Maria Santissima Onlus”, ha avviato nella cittadina ennese lo scorso anno accademico.

Ad aprire l’inaugurazione, i saluti delle autorità. Per l’Università degli Studi di Catania, interverranno il Magnifico Rettore Francesco Priolo, il presidente della Scuola “Facoltà di Medicina” Pietro Castellino, il direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche Salvatore Salomone ed il direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche Ernesto Rapisarda. A seguire, il sindaco della città di Troina Fabio Venezia e, per l’Oasi Maria Santissima, il presidente della Fondazione don Silvio Rotondo, il direttore amministrativo Arturo Caranna ed il direttore scientifico Raffaele Ferri. Saranno presenti anche il rappresentante della Regione Sicilia dell’Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali (A.I.T.O.) Marcio Silva e, a servizio degli studenti, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) ed il Centro di Orientamento e Formazione (COF) dell’Università di Catania.

A presentare a studenti e presenti il percorso accademico, il presidente del corso di laurea in “Terapia Occupazionale” Daniela Puzzo.

La cerimonia si concluderà con le testimonianze delle esperienze degli studenti che hanno frequentato il primo anno del corso e la consegna alle matricole dei camici, della brochure informativa e della card con i servizi a loro riservati.