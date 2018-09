Troina, riapre lo sportello universitario gestito da Alleanza Universitaria

Da giovedì 13 settembre, presso l’ufficio Confagricoltura di Pagana Antonella, sito in Via San silvestro n. 13, sarà operativo lo Sportello universitario di Alleanza Universitaria. Un servizio che si propone di offrire, a titolo totalmente gratuito, il massimo supporto agli studenti iscritti all’Università di Catania. Presso lo sportello sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni: orientamento matricole, iscrizioni, immatricolazioni, informazioni relative ai servizi esistenti presso l’Ersu, anticipo crediti, corsi singoli e lavoro Part/Time.

A vostro supporto, durante gli orari di apertura, ci sarà Martina Di Marco, Consigliere di Scienze Farmaceutiche Applicate all’Università degli Studi di Catania.

“Per il secondo anno lo sportello universitario riapre nel mio paese, uno strumento vantaggioso per gli studenti che vorranno chiarire dubbi e portate a termine pratiche burocratiche direttamente a Troina – dichiara Martina Di Marco – Spero vivamente che questo progetto possa essere portato avanti nel corso degli anni, perché l’ho visto nascere e crescere, grazie anche all’aiuto del mio nucleo e del presidente Francesco Ferlito Quasi al termine del primo passo della mia carriera universitaria mi sento ancora in dovere di supportare i tanti studenti in difficoltà per lasciare loro un punto di riferimento mostrando quello che l’Università degli Studi di Catania, e soprattutto le associazioni come la nostra, hanno progettato e realizzato per gli studenti.”

“É un progetto che sono certo continui a crescere – continua Francesco Ferlito, presidente di Alleanza Universitaria– soprattutto grazie all’impegno profuso da Martina Di Marco che personalmente ringrazio. Indubbiamente un particolare ringraziamento va alla signora Pagana Antonella e Melania Scorciapino, dirigente della nostra associazione, per la collaborazione”.

Lo sportello rimarrà aperto martedì e giovedì dalle ore 16. 30 alle 17.30. É inoltre attiva la pagina Facebook affinché il servizio risulti costantemente fruibile.