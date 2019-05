Troina, sarà esposta in piazza Matteotti la scultura di Lucio Dalla di Carmine Susinni

Condividi l'articolo su:























Rimarrà in esposizione a Troina dal 12 maggio al 30 giugno, prima di fare tappa a Matera.

Sarà esposta in piazza Giacomo Matteotti, da domenica 12 maggio fino al 30 giugno prossimo, la scultura in bronzo dedicata alla memoria di Lucio Dalla, realizzata dall’artista siciliano Carmine Susinni.

L’opera d’arte, già esposta a Bologna, città natale del celebre cantautore, all’Esposizione internazionale di Milano nel 2015 e al Teatro Ariston di Sanremo a febbraio, in occasione del 69° Festival della Canzone Italiana, farà tappa a Troina, prima di giungere a Matera, capitale europea della cultura 2019.

La scultura, diventata virale in tutta Italia con oltre 3 milioni di selfie, grazie allo storico dell’arte Paolo Giansiracusa, regista dell’operazione culturale, che ha contattato e convinto lo scultore ad esporre a Troina la sua opera, rimarrà in città fino all’avvento dell’estate, a disposizione di cittadini e turisti e di quanti vorranno realizzare uno scatto in compagnia del cantautore bolognese scomparso nel 2012, ritratto dall’amico Susinni mentre è seduto su una panchina.

“Dopo Milano, Bologna e Sanremo – dichiarano il sindaco Fabio Venezia e l’assessore allo spettacolo e al turismo Stefano Giambirtone -, siamo onorati di poter esporre a Troina questa meravigliosa scultura, che ritrae uno dei più grandi cantautori italiani degli ultimi decenni. Un’opera conosciuta in tutto il mondo e diventata virale, che capterà l’attenzione di un vasto pubblico. Abbiamo voluto allocarla in piazza Matteotti, per rivitalizzare uno spazio urbano che per decenni è stato il luogo d’incontro per eccellenza dei troinesi e che speriamo possa tornare presto a esserlo nuovamente. Un grazie al maestro Carmine Susinni per aver accolto il nostro invito e al professor Paolo Giansiracusa per aver ideato l’iniziativa”.

L’esposizione della scultura sarà inaugurata domenica prossima, alle ore 19.30 in piazza Gramsci, in presenza dell’artista Carmine Susinni.