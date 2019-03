Troina, venerdì e sabato la rassegna itinerante di cortometraggi d’autore “Il cinema delle donne”

Doppio appuntamento venerdì 8 e sabato 9 marzo, con la rassegna di cortometraggi “Il cinema delle donne”, del Doc Cinema Itinerante, in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’amministrazione comunale, per accendere i riflettori sul mondo femminile e sensibilizzare la cittadinanza, ha organizzato due incontri cinematografici gratuiti.

Domani 8 marzo, alle ore 11.00, nell’auditorium “Nuccio Schiacchitano”, il documentario, cui farà seguito un dibattito tra ragazzi, docenti e il direttore artistico del Doc Cinema Itinerante Beppe Manno, sarà proiettato agli studenti dell’IISS “Ettore Majorana”.

Sabato 9 marzo invece, alle ore 18.30, alla “Sala Lazzati” della Cittadella dell’Oasi, la proiezione dei cortometraggi, con ingresso gratuito, sarà destinata a tutta la cittadinanza.

“Per ricordare la giornata dedicata alle donne, il loro ruolo, i loro diritti e la violenza di genere che purtroppo ogni giorno le colpisce – spiega l’assessore alle pari opportunità Carmela Impellizzeri – , abbiamo voluto utilizzare il cinema, quale mezzo immediato e di impatto, soprattutto per i nostri giovani, per riflettere su queste tematiche, ma anche per coinvolgere e sensibilizzare la comunità intera perché questa non sia una festa, ma una presa di coscienza della centralità della figura femminile in ogni contesto di vita”.