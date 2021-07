Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 10 Luglio 2021





In questo numero: Vacanze più brevi e non per tutti; L’Italia promuove l’accoglienza Lgbt; Pro Loco d’Italia, 11 luglio la quarta giornata nazionale; 4 milioni per il piano annuale del turismo nelle Marche.

mgg/

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

