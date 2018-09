Tutto pronto per la cronogara Città di Agira

Si conclude ad Agira il trittico del trofeo dei Comuni di cronogare di Kart, su circuiti cittadini organizzato dall’Asd Kart Calascibetta del presidente Mario Puglisi, con il patrocinio del Comune di Agira e con la collaborazione del settore Kart dell’Aci/Csai Sicilia.

Infatti dopo aver toccato Calascibetta e Enna, il trofeo domenica 9 settembre sbarca nella cittadina di Diodoro Siculo. Ed anche in questo caso c’è molta curiosità di vedere all’opera i tanti piloti di kart per le varie categorie che arriveranno nella cittadina agirina. Ma sicuramente c’ molta attesa di vedere in pista il talento locale ovvero la “studentessa volante” Gaia Valenti, ormai una certezza nel panorama kartistico regionale.

Ma ad ogni modo l’evento rappresenterà come lo è stato già sia a Calascibetta che a Enna anche una grande festa di sport ed un importante momento di promozione turistica. Si prevede che gli iscritti saranno non meno di una quarantina. Il percorso ricavato nei pressi della zona del campo di calcio misura circa 1 km e i partecipanti lo dovranno percorrere una volta. Vince chi effettua il migliore tempo sul giro.

“Stiamo lavorando intensamente per questo gran finale – commenta Mario Puglisi – ma contestualmente ci stiamo già attivando per la prossima stagione dove alla luce dei buoni consensi ottenuti in questo 2018 non solo riconfermeremo le tre tappe ma penso che andremo più che a raddoppiare. Il che significa che il prossimo Trofeo dei Comuni vedrà l’adesione di non meno di 7-8 comuni. Ma adesso però concentriamoci su questa ultima tappa di Agira dove prevediamo di avere un buon numero di partecipanti”.