Tutto pronto per la prima edizione della Cronogara Città di Enna

Il circuito cittadino automobilismo più vicino allo stelle. Lo si trasformerà la zona Monte di Enna nella giornata di domenica 29 luglio Enna in occasione della prima edizione della Cronograga Città di Enna di Kart.

Ad organizzare l’evento unico nel suo genere l’ASd Kart Calascibetta del Presidente Mario Puglisi in collaborazione con il settore Kart Sicilia Aci/Csai e con il patrocinio del Comune di Enna.

Così nella giornata di domenica un “ritaglio della zona Monte” che va dall’inizio di Piazza Europa per arrivare a Piazza San Sebastiano si trasformerà in un anello stradale da gara e dove non meno di una settantina di kartisti provenienti da tutta la Sicilia si sfideranno in una gara a cronometro che si preannuncia molto interessante. Ed agli organizzatori le richieste di partecipazione a questo evento molto singolare, continuano ad arrivare ininterrottamente.

“Siamo molto fiduciosi che le telefonate di acquisizione di informazioni delle scorse settimane si vanno trasformando in conferme di partecipazione – commenta Mario Puglisi – ci tenevamo ad organizzare una cronogara a Enna. Non è di tutti i giorni riuscire ad avere un circuito cittadino a 1000 metri di altezza. Ma grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale ed in particolare dell’Assessore allo Sport Dante Ferrari ed alla collaborazione ma sempre nel rispetto delle normative di legge in materia di sicurezza stradale con tutte le istituzioni preposte ci siamo riusciti. Adesso l’importante che prima di tutto sia una gran bella giornata di festa sportiva”.