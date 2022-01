Vaccino anti-Covid. In provincia di Enna vaccinata l’80% della popolazione. A Nicosia quasi l’83%

ARTICOLO PUBBLICATO IL 6 Gennaio 2022

La Regione Siciliana ha pubblicato il bollettino settimanale sull’andamento regionale del Covid e sulla vaccinazione. Fino al gennaio in Sicilia la popolazione over 5 anni totalmente immunizzata dai vaccini anti-Covid è salita al 76,26%, i vaccinati con prima dose sono il 79,33%.

In provincia di Enna gli immunizzati sono 114.535, ovvero il 79,8% degli over 12. Hanno ricevuto solo una dose di vaccino 102.534 persone, ovvero l’80,03% degli over 5, gli immunizzati sono 78,28%. Sono 32.482 i soggetti che hanno avuto la somministrazione della terza dose del vaccino, ovvero il 24,7% del target. Questi dati pongono la provincia di Enna al quinto posto in Sicilia, dietro Palermo, Ragusa, Agrigento e Trapani.

Nei singoli comuni dell’Ennese svetta in testa Cerami con l’86,28% di immunizzati e 88,71% con prima dose. Nicosia si trova al settimo posto con l’80,81% di over 5 immunizzati e 82,47% con una dose inoculata. In coda ancora una volta troviamo Agira con il 69,43% e Catenanuova con il 70,68% di immunizzati.

