Vaccino anti-Covid. In provincia di Enna vaccinata l’83% della popolazione. A Nicosia l’85%

ARTICOLO PUBBLICATO IL 27 Gennaio 2022

La Regione Siciliana ha pubblicato il bollettino settimanale sull’andamento regionale del Covid e sulla vaccinazione. Fino al 25 gennaio in Sicilia la popolazione over 5 anni totalmente immunizzata dai vaccini anti-Covid è salita al 79,29%, i vaccinati con prima dose sono l’83,62%.

In provincia di Enna sono 122.663 coloro che hanno completato il ciclo primario, ovvero l’80,64% degli over 5. Hanno ricevuto solo una dose di vaccino l’83,14% degli over 5. Sono 61.985 i soggetti che hanno avuto la somministrazione della terza dose del vaccino, ovvero il 40,75% del target. Questi dati pongono la provincia di Enna al quinto posto in Sicilia, dietro Palermo, Ragusa, Agrigento e Trapani.

Nei singoli comuni dell’Ennese svetta in testa Cerami con l’90% della popolazione che completato il ciclo primario e 91,1% con prima dose. Nicosia si trova al sesto posto con l’83,74% di over 5 che hanno completato il ciclo primario e 85,78% con una dose inoculata. In coda ancora una volta troviamo Agira con il 72,06% e Catenanuova con il 73,26% con il completamento del ciclo primario.

