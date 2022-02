Vaccino anti-Covid. In provincia di Enna vaccinata l’84% della popolazione. A Nicosia l’87%

Condividi l'articolo su:

ARTICOLO PUBBLICATO IL 10 Febbraio 2022

La Regione Siciliana ha pubblicato il bollettino settimanale sull’andamento regionale del Covid e sulla vaccinazione.

In Sicilia l’8 febbraio sono state somministrate 9.849.685 dosi di cui 3.929.186 prime dosi (39,89%) e 3.612.449 seconde dosi (36,68%). Il 20 settembre 2021 è iniziata la somministrazione delle dosi addizionali rivolte ai soggetti immunocompromessi e, a seguire, la somministrazione della dose booster ai soggetti appartenenti ai target indicati nella Circolare Ministeriale n. 43604/2021 e successive. Le terze dosi somministrate sono 2.308.050 (23,43%) delle somministrazioni complessive) di cui 2.285.779 somministrate a residenti della regione.

Fino all’8 febbraio in Sicilia la popolazione over 5 anni con il ciclo primario completo di vaccini anti-Covid è salita all’81,15%, i vaccinati con prima dose sono l’84,82%. I non vaccinati sono il 18,85%.

In provincia di Enna sono 124.956 coloro che hanno completato il ciclo primario, ovvero l’82,15% degli over 5. Hanno ricevuto solo una dose di vaccino l’84,42% degli over 5. Sono 75.690 i soggetti che hanno avuto la somministrazione della terza dose del vaccino. I non vaccinati sono il 15,58%. Questi dati pongono la provincia di Enna al quinto posto in Sicilia, dietro Palermo, Ragusa, Agrigento e Trapani.

Nei singoli comuni dell’Ennese svetta in testa Cerami con il 90,98% della popolazione che ha completato il ciclo primario e il 91,32% con prima dose. Nicosia si trova al sesto posto con l’85,75% di over 5 che hanno completato il ciclo primario e 86,86% con una dose inoculata. In coda ancora una volta troviamo Agira con il 73,06% e Catenanuova con il 74,20% con il completamento del ciclo primario.

