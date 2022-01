Vaccino, in Sicilia nel weekend “porte aperte” per 5-18 anni e over 50

ARTICOLO PUBBLICATO IL 14 Gennaio 2022

PALERMO (ITALPRESS) – Domani e domenica vaccinazioni anti-Covid anche senza prenotazione per la fascia 5-18 anni e per gli over 50 negli hub delle Asp siciliane. L’iniziativa “porte aperte” è stata voluta dall’assessorato regionale alla Salute.

Per il target 5-11 anni le somministrazioni avverranno solo in quegli hub che prevedono apposite corsie riservate alle vaccinazioni pediatriche.

L’obiettivo è incentivare ulteriormente l’immunizzazione nelle due particolari fasce d’età tenendo conto, da una parte, della ripresa delle lezioni in Sicilia e, dall’altra, dell’obbligo per la popolazione over 50.

Per quanto riguarda i minori, il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, che dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore. La modulistica da presentare è disponibile anche sul sito www.siciliacoronavirus.it nelle rispettive sezioni.

(ITALPRESS).