Vaccino, la Sicilia sospende AstraZeneca sotto i 60 anni

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 10 Giugno 2021





PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia sospende in via precauzionale il vaccino AstraZeneca agli under 60. La decisione è contenuta in una circolare a firma di Mario La Rocca, dirigente generale ad interim del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. La sospensione è in atto in attesa che si esprima il Cts nazionale.

(ITALPRESS).





Source link

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

Correlati