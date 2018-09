Viabilità secondaria, 14 milioni per la provincia di Enna

Il 31 agosto a Catania, il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone e al dirigente generale del dipartimento Fulvio Bellomo, hanno illustrato in conferenza stampa i finanziamenti stanziati dalla regione per i parcheggi in Sicilia, una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

Durante la conferenza stampa è emerso la necessità di una rimodulazione dei fondi del “Patto per il Sud” per un totale di 45 milioni di euro, da destinare alla viabilità secondaria dell’Isola. In particolare, le somme saranno così ripartite: 14 milioni alla provincia di Enna; sette a Messina; sei a Siracusa; cinque a Palermo; 4,6 a Ragusa; e quattro sia a Catania che a Caltanissetta.