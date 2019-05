Visita a Nicosia del sindaco di Messina Cateno De Luca – VIDEO

Condividi l'articolo su:























Il sindaco della Città Metropolitana di Messina, Cateno De Luca, venerdì 10 maggio ha visitato alcuni centri della provincia ennese. Prima tappa del tour la città Nicosia, accompagnato dal commissario provinciale di Forza Italia, Salvo Campione e dal commissario provinciale dell’Udc, Andrea Maggio, insieme al commissario di Nicosia di Forza Italia, Filippo Giacobbe.

Nel corso della visita a Nicosia il sindaco De Luca ha incontrato gli amministratori locali, assente il sindaco Bonelli impegnato a Roma, il primo cittadino della città dello stretto è stato accolto dagli assessori Castello e Zappia per discutere delle problematiche che attraversano gli enti locali, ma soprattutto per sollecitarli a partecipare a Palermo, il 15 maggio, alla marcia dei sindaci per discutere la vertenza Stato-Regione e rifinanziare i Liberi Consorzi e le Città Metropolitane dell’Isola. Queste visite rientrano anche nell’attività elettorale per proporre la candidatura alle prossime elezioni europee, tra le fila di Forza Italia, di Dafne Musolino, attuale assessore del Comune di Messina.

Dopo Nicosia, il sindaco De Luca ha proseguito il suo tour provinciale visitando Agira, Regalbuto, Leonforte. Nel pomeriggio si è recato ad Aidone, Piazza Armerina e Barrafranca.