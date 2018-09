ZODIACO

Il tuo Oroscopo

Segno zodiacale dell’Ariete

(dal 21 marzo al 20 aprile)

Arde dentro il nato sotto al segno dell’Ariete il fuoco, suo elemento, incoraggiato dall’influsso di Marte, pianeta che lo governa.

Impavido, testardo, audace, eredita l’energia, il dinamismo, la forza di volontà, lo spirito combattivo del dio della guerra.

Con l’entusiasmo di chi ama la vita, combatte per i propri ideali, si fa avanti temerario, con il suo cuore generoso, incapace di portare rancore e rialzandosi in fretta se colpito da delusioni, incomprensioni o momenti difficili, che non riescono a ferirlo.

Dal punto di vista sentimentale, sa vivere intensamente, alternando tra loro la gioia più intensa e il dolore più profondo, le passioni sfrenate e il disinteresse più totale. Ma l’impazienza, l’ìimpulsività e la scarsa obiettività lo penalizzano e a volte lo portano ad abbandonarsi giudizi frettolosi e a simpatie mal riposte.

L’odio per la routine, la continua voglia di novità, l’incostanza non gli permettono di raggiungere molti obiettivi importanti.

È portato alla competizione, che può diventare sopraffazione e la voglia d’affermazione personale può trasformarsi in aggressività.

Capace di far tesoro dei propri errori, difficilmente li ripete.

SPORT:

Il nato sotto il segno dell’ariete ama abbastanza lo sport e pretende molto dal proprio fisico, cosa che, del resto, la grande energia del proprio spirito gli permette di fare.

In particolare si consigliano scherma, equitazione, arti marziali, che richiedono grande impegno fisico.

Può essere interessato anche a rugby e automobilismo.

PARTNER IDEALE:

Superfavoriti gli incontri con gli Acquario.

Bene con Gemelli, Bilancia, Sagittario.

Baruffa con Leone e Cancro.

Difficile il rapporto con Vergine e Capricorno.

Tiepida intesa con gli altri segni.

Parti anatomiche corrispondenti: i muscoli

Giorno favorevole: martedì

Mesi favorevoli: marzo e ottobre

Colore portafortuna: rosso

Pietra portafortuna: diamante

Metallo portafortuna: ferro

Numero fortunato: 8

Essenza amica: lavanda

Pianta amica: erica