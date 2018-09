ZODIACO

Il tuo Oroscopo

Segno zodiacale del Sagittario



(dal 22 novembre al 21 dicembre)

Caloroso, allegro, disponibile ed altruista, il nato sotto il segno del Sagittario ama la compagnia ed è pronto ad aiutare chi ne ha bisogno, sia moralmente che materialmente.

Dall’influsso di Giove, pianeta dominante, che prende il nome dal dio della giustizia, padre di tutti gli dei, deriva la generosità, la serenità dello spirito conciliatore.

Con ottimismo e gioia di vivere, il nato sotto il segno del Sagittario adora viaggiare, è sempre in movimento, è un essere libero e indipendente ed anche in amore tende a difendere i propri spazi di libertà. Del resto rispetto anche gli spazi altrui. Odia la gelosia.

Dolce seduttore, conquista facilmente, ma a volte eccessivamente fiducioso finisce anche per essere sedotto da false amicizie o illosori amori, anche se il fuoco, elemento del segno, gli da la forza necessaria per far rimarginare in fretta ogni ferita.

Crede in ciò che fa ed è alquanto estremista, ma è disposto ad ascoltare pareri contrari ai propri purchè costruittivi ed è anche portato all’autocritica.

Rifiuta la violenza e, se attaccato, reagisce con calma e ragionevolmente.

Lati negativi del segno sono l’incostanza, l’infedeltà e la superficialità.

SPORT:

È senza dubbio il segno più sportivo dello Zodiaco. Ama le attività fisiche, mettersi alla prova e soprattutto vincere.

Il nato sotto il segno del Sagittario ottiene lodevoli risultati in ogni sport ma eccelle sopratutto nelle discipline che richiedono lavoro di gambe, quali scii, scherma ed equitazione.

PARTNER IDEALE:

Pieno accordo intellettuale e e grande passione sessuale con i nati sotto il segno dei Gemelli.

Buona sintonia con Ariete, Leone, Scorpione, Acquario e Pesci,

Poco stimolanti i legami con i Capricorno.

Tiepidi e di breve durata i rapporti con gli altri segni dello Zodiaco.

Parti anatomiche corrispondenti: le gambe

Giorno favorevole: giovedì

Mesi favorevoli: aprile e agosto

Colore portafortuna: azzurro

Pietra portafortuna: turchese

Metallo portafortuna: stagno

Numero portafortuna: 3

Essenza amica: violetta

Pianta amica: narciso