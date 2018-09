ZODIACO

Il tuo Oroscopo

Segno zodiacale del Cancro



(dal 21 giugno al 22 luglio)

La luna, simbolo della femminilità per eccellenza, regala al nato sotto il segno del Cancro grande sensibilità e altruismo, eccessiva affettuosità e premurosità, che lo portano a preoccuparsi sempre troppo degli altri.

Molto riflessivo e, normalmente, dotato di grande intuito, riesce a prevedere le intenzioni e l’affidabilità di chi ha intorno.

Amante delle piccole cose, della semplicità, della famiglia, si adatta alle più diverse circostanze.

Non dimentica mai le gentilezze ricevute ed è sempre presente nel momento del bisogno.

Ma, proprio per l’eccessiva sensibilità, non dimentica neppure i torti subiti, tende al vittimismo, soffre molto per le delusioni, è capace di serbare rancore e di dire cose terribili se in preda ad uno sfogo.

Può lasciarsi influenzare da circostanze esterne, cambiando rapidamente giudizio, programmi e stati d’animo.

È soggetto a disturbi psicosomatici o a depressioni, in conseguenza dell’eccessiva appressione che mette nel fare dei problemi altrui problemi propri.

SPORT:

Pigro e casalingo, il nato sotto il segno del Cancro, dal punto di vista sportivo potrebbe dedicarsi al nuoto e trovare benefici nella talassoterapia, anche perchè essendo un segno dell’acqua ama particolarmente il mare.

PARTNER IDEALE:

Intense e burrascose passioni con i nati sotto il segno dello Scorpione.

Buona sintonia fisica con Toro e Vergine.

Problematici i legami con Sagittario, Acquario e Leone.

Senza storia i rapporti amorosi con gli altri segni.

Parti anatomiche corrispondenti: seno, apparato digerente e stomaco

Giorno favorevole: venerdiì

Mesi favorevoli: marzo e novembre

Colore portafortuna: bianco

Pietra portafortuna: perla

Metallo portafortuna: argento

Numero fortunato: 2

Essenza amica: lilla

Pianta amica: orchidea