ZODIACO Il tuo Oroscopo Segno zodiacale dello Scorpione

(dal 23 ottobre al 22 novembre)

Per influsso di Plutone, pianeta dominante, il nato sotto il segno dello Scorpione, desidera primeggiare e raggiungere ambisiosi obiettivi.

Tendendo ad isolarsi e ad escludere gli altri dalla propria vita, non tiene molto nel conto le opinioni altrui ed è praticamente indifferente a complimenti e critiche, mentre vuole imporre ad altri le proprie idee.

Anche dal punto di vista sentimentale, più che a conquistare, mira a possedere totalmente il partner ed è forse uno dei segni più passionali dello Zodiaco.

Ambizioso e perfezionista nelle situazioni più complicate, rende poco in quelle di routine.

Creativo e geniale nel lavoro, vanta una buona intelligenza pratica.

Con coraggio, non teme praticamente nulla, oltre alla banalità.

È sicuro di potere ottenere tutto quello che desidera.

Lati nagativi del segno sono l’egocentrismo, la permalosità, la gelosia e l’accentuato desiderio di vendicarsi.

SPORT:

Dal punto di vista sportivo, perfetti per i nativi del segno sono la speleologia e ancor di più la pesca o le esplorazioni subacque. Ma possono affascinarlo anche scii e tennis.

In ogni caso, come in ogni campo, anche in quello sportivo, il nato sotto il segno dello Scorpione è volubile e cambia velocemente interesse.

PARTNER IDEALE:

Passione soprattutto fisica con i nati sotto il segno del Cancro e intense relazioni intellettuali con Leone e Bilancia.

Buona intesa con Sagittario e Pesci.

Dissidi e conflittualità con i nati sotto lo stesso segno.

Poco favoriti gli incontri con Ariete e Toro.

Parti anatomiche corrispondenti: gli organi sessuali

Giorno favorevole: martedì

Mesi favorevoli: marzo e luglio

Colore portafortuna: viola

Pietra portafortuna: diaspro

Metallo portafortuna: ferro

Numero portafortuna: 10

Essenza amica: tuberosa

Pianta amica: tuberosa