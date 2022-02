Andrea Riccardo Virdi è il neo segretario provinciale di Enna di Azione, il partito di Carlo Calenda

Condividi l'articolo su:

“L’Italia sul serio” è il claim del primo congresso di Azione svoltosi al palazzo congressi di Roma il 19 e il 20 Febbraio 2022. In provincia di Enna le attività congressuali provinciali si sono svolte il 15 gennaio ed hanno determinato gli otto membri del consiglio direttivo e la designazione dei seguenti responsabili: segretario provinciale e responsabile Enti Locali, Andrea Riccardo Virdi, responsabile organizzazione, Tommaso Careri, responsabile comunicazione, Matteo Mirenda.

Il coordinatore regionale di Azione è l’attuale sindaco di Cinisi, l’avvocato Giangiacomo Palazzolo che dichiara: “Anche in Sicilia, Azione di Carlo Calenda deve diventare un partito ancor più radicato, rispettoso delle regole democratiche, con organi interni forti. Un partito capace di discutere. Siamo determinati nel creare programmi da attuare piuttosto che consenso clienterale, vogliamo allontanarci da una politica basata sul consenso singolo per realizzare un reale consenso collettivo“.

Andrea Virdi, neo eletto segretario provinciale a Enna, dichiara: “Siamo determinati affinchè Azione possa rappresentare per il territorio provinciale l’occasione concreta per l’affermazione di una rappresentanza politica basata sulle competenze e sul pragmatismo. Il nostro territorio provinciale si sta spopolando e non a caso è fanalino di coda delle statistiche sul tasso di occupazione e sulla qualità della vita in generale. Occorre creare le condizioni affinchè la politica possa consentire alle migliori competenze del territorio di agire concretamente per il benessere collettivo e arrestare l’impoverimento economico-sociale della provincia. Invito i giovani desiderosi di mettersi in gioco e i professionisti ad avvicinarsi al nostro partito. Il tesseramento è semplicissimo, basta registrarsi online sul sito www.azione.it“.

