Coronavirus. Il 20 aprile sono ancora in crescita i soggetti positivi a Nicosia, nel fine settimana tamponi alla popolazione scolastica

Secondo gli ultimi dati forniti dall’Asp di Enna il numero di soggetti positivi presenti a Nicosia il 20 aprile è salito a 42, pari allo 0.32% della popolazione residente. Il numero potrebbe salire ulteriormente in quanto già da domani si attendono altri risultati sui tamponi molecolari somministrati.

In vista della riapertura della scuole nel fine settimana, sabato 24 e domenica 25 aprile, verranno seguiti 1.850 tamponi su tutta la popolazione scolastica, per tutti gli istituti di ogni odine e grado presenti a Nicosia. Venerdì 23 aprile verrà reso noto il calendario con gli orari di somministrazione per ogni classe ed istituto

Dichiara il sindaco Luigi Bonelli: “Ringrazio pubblicamente l’Asp di Enna perché così ci permetterà di riaprire in sicurezza le nostre scuole. Sento il dovere di ringraziare l’assessore Nando Zappia, per la sua costante e meticolosa attenzione e il suo sforzo quotidiano, che ha reso possibile il monitoraggio e il tracciamento dei contagiati e l’efficiente organizzazione per l’esecuzione dei test e la preparazione del centro vaccinale che, in collaborazione con l’Asp, aprirà nei prossimi giorni presso il palazzetto dello sport”.

