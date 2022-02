Impennata dei casi Covid in Sicilia, 7248 nuovi positivi e 51 decessi

ARTICOLO PUBBLICATO IL 8 Febbraio 2022

PALERMO (ITALPRESS) – Sono quasi triplicati i casi Covid in Sicilia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 7.248 (contro i 3.463 emersi dall’analisi di ieri) ma con un numero maggiore di tamponi processati, 47.948, producendo un tasso di positività in crescita al 15,1%. Impennata dei decessi: 51 (+26), anche se la Regione spiega che il dato è risultato di un riconteggio dei morti avvenuti nei giorni scorsi e nel mese di gennaio. I guariti sono 3.939, gli attualmente positivi al contrario del dato nazionale registrano un incremento di 3.818 unità toccando quota 277.811. Si alleggeriscono i reparti ordinari, con 1.385 pazienti ricoverati (-27), più lieve il calo delle terapie intensive con 124 degenti (-3) e 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 276.302 persone.

(ITALPRESS).