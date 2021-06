In scadenza a Nicosia il bando per l’assegnazione delle case popolari, il consigliere Giacobbe spiega i termini per l’accesso – VIDEO

Condividi l'articolo su:







19 Giugno 2021

Il 30 aprile su pubblicato dal Comune di Nicosia il bando per l’assegnazione di alloggi in locazione semplice sia di nuova costruzione, che di proprietà comunale o dello IACP. Le domande potevano essere presentate entro 60 gironi dalla pubblicazione, quindi la scadenza è il 29 giugno 2021.

Possono concorrere tutti coloro i quali desiderano essere collocati nella graduatoria generale. Tutti coloro che hanno presentato domanda negli anni precedenti dovranno ripresentare una nuova istanza in quanto con la pubblicazione del nuovo bando si intendono decaduti i precedenti bandi generali e integrativi.

Posso partecipare al concorso coloro che hanno la cittadinanza italiana, il cittadino di uno stato membro della Unione Europea o un lavoratore extra comunitario, che abbia la residenza nel Comune di Nicosia e che dimostri di svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo. Potranno partecipare anche coloro che hanno la residenza nel Comune di Nicosia o dimostrino di svolgervi la propria attività lavorativa. Ammesso anche il lavoratore emigrato all’estero che faccia pervenire la domanda tramite la rappresentanza consolare italiana, con avvertenza che il cittadino emigrato partecipando al presente concorso non può partecipare a quello di un altro Comune. Tra i requisiti di partecipazione anche quello di non risultare nel territorio comunale titolare di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, oppure di uno o più alloggi in qualsiasi località del territorio nazionale che, dedotte le spese nella misura di un quarto, consenta un reddito inferiore a 206,58 euro. Inoltre, non bisogna usufruire di un reddito annuo netto complessivo per il nucleo familiare superiore a 15.409,49 euro.

Tra gli altri requisiti di partecipazione al bando di assegnazione possono fare domanda coloro che abbiano una famiglia di nuova formazione costituita da non oltre 5 anni e con non più di un figlio convivente; gli anziani che abbiano superato il 65mo anno dalla data di pubblicazione del bando; chi sia grande invalido civile o militare o profugo della Libia che non svolga attività lavorativa; gli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti nel Comune di Nicosia per esigenze di servizio.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune, scaricabile dal sito ufficiale e dovranno essere presentate o trasmesse per raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

In base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti allegati, si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per 15 giorni pubblicato all’Albo On-Line del Comune di Nicosia, ospitato presso il sito internet della Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, oltreché affissa nella sede dello IACP di Enna. Contro la graduatoria provvisoria gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, potranno inoltrare opposizione in carta semplice al Comune che provvederà, sulla base dei documenti acquisiti ed allegati al ricorso, al riesame dell’istanza. Esaurito l’esame delle opposizioni, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, previa esecuzione dei sorteggi, alla presenza del segretario generale, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse modalità e formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e sarà considerato un provvedimento defintivo.

