Nicosia, al via presso Air65 il Grest estivo per bambini dai 4 agli 11 anni

Torna, per il quarto anno consecutivo, il Grest della Parrocchia di San Michele che quest’anno si svolgerà presso il locale AIR65 di via Pio La Torre (villaggio Primo Sole), nel quale verrà allestita: un’area giochi (dentro il locale e nello spiazzale antistante), un’area laboratori (dentro il locale), un’area relax (dentro e fuori il locale).

L’organizzazione sta provvedendo al transennamento dello spiazzale antistante Air 65, per poter far giocare fuori i bambini in totale sicurezza.

Il Grest di San Michele si terrà dal 17 giugno al 5 luglio per i bambini dai 4 agli 11 anni, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

I numerosi animatori ed educatori intratterranno gli iscritti tra balli, canti, laboratori manuali e giochi ed escursioni.

E proprio su quest’ultima attività, negli anni precedenti i bambini accompagnati dagli animatori hanno preso parte a varie escursioni, nelle quali hanno avuto modo di conoscere il mondo dell’equitazione (con relativo giro a cavallo); conoscere il mondo della farina e quindi impostando dolci, pane e biscotti; visitare diverse fattorie didattiche; conoscere la lavorazione del latte e la nascita della mozzarella; conoscere vie e vicoli di alcuni quartieri nicosiani tra cui quello di San Michele e tanto altro ancora

Le iscrizioni sono già aperte, e lo saranno fino al 9 giugno per chi è interessato potrà chiamare, tutti i giorni, al 366.7191034 Arianna.

La quota d’iscrizione è di 35 euro per tutte le tre settimane (che comprende t-shirt, cappellino, assicurazione e materiale didattico).

Negli anni precedenti sono state centinaia i bambini che hanno deciso di trascorrere parte della loro estate al Grest di San Michele, vista la proposta divertente, varia ed educativa al tempo stesso.

L’organizzazione tiene a precisare che, avendo a disposizione l’intero locale dell’Air 65, in caso di temporali o forte caldo, le attività verranno ugualmente svolte dentro, sfruttando il vasto spazio a disposizione.