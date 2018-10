Viabilità siciliana e in particolare Nord-Sud, intervento della deputata A. Raffa (M5S) – VIDEO

In occasione del tour dell’europarlamentare Ignazio Corrao attraverso i 390 comuni siciliani, è stata a Nicosia il 14 ottobre anche Angela Raffa, componente della IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), la quale è stata invitata ad intervenire in merito alla viabilità siciliana e in particolare alla situazione della Nord-Sud.

La deputata nazionale ha parlato di un possibile passaggio di competenza delle strade provinciali all’Anas, ma ha anche espresso la necessità di un incremento dei fondi per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

Inoltre, ha comunicato di aver già sollecitato una visita del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, nel nostro territorio, che sarà forse a fine ottobre, passaggio necessario affinchè Egli possa rendersi conto direttamente delle diverse carenze e problematiche.

<<Bisogna investire di più nelle infrastrutture del Sud – ha detto Angela Raffa- mentre attualmente si investe il 50 % delle risorse al Nord, che di fatto rappresenta solo il 30 % del territorio. Occorre, quindi, un cambiamento di rotta!>>

Per affrontare al meglio la problematica della viabilità siciliana, secondo la deputata, sarà determinate il supporto dei cittadini, perchè solo chi vive direttamente sul territorio è capace, non solo di segnalare quanto non funziona come dovrebbe, ma anche e soprattutto di suggerire quelle che sarebbero le migliori soluzioni agli stessi problemi.