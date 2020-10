Zone Franche Montane. Trentacoste (M5S): “Istituirle subito. Domani audizione assessore Armao al Senato”

Condividi l'articolo su:







“Parteciperò anche io all’audizione informale del vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao che si terrà domani, giovedì 22 ottobre alle ore 8,30, presso la 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1708, recante disposizioni concernenti l’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste che aggiunge: “Ci auguriamo che questa volta il Governo regionale sia presente, visto che la stessa commissione, negli scorsi mesi, ha convocato sul tema già un paio di volte l’assessore regionale Armao e altrettante volte abbiamo constatato l’assenza di quest’ultimo per non meglio precisati ‘impegni istituzionali’. Al momento, non risulta nemmeno l’individuazione dei territori beneficiari che andava realizzata dalla Regione entro luglio di quest’anno”.

“Innumerevoli i vantaggi che l’istituzione delle Zone franche montane – conclude Trentacoste – comporterebbe per tantissimi comuni in Sicilia, tra questi tanti in provincia di Enna. La fiscalità di vantaggio, infatti, sarebbe il motore per risollevare l’economia dell’entroterra siciliano, fortemente provato dalla siccità e dall’assenza di una rete di trasporti adeguata in grado di supportare commercio, attività produttive e turismo. Non c’è altro tempo da perdere, le ZFM devono essere istituite subito, consentendo a questi territori di ritornare ad attrarre capitali e residenti”.

