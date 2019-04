Aeroporto in provincia di Enna, lunedì 15 aprile verrà presentato il progetto all’Università Kore

Lunedì 15 aprile alle ore 10, ad Enna, nella sede centrale dell’università Kore, verrà presentata la neo-costituita società per azioni Victoria Aviation Group.

La società, a capitale interamente australiano, è stata costituita a Catania con lo scopo di realizzare nuove infrastrutture aeronautiche e servizi di manutenzione aerea a supporto dell’ampliamento verso l’interno della Sicilia del sistema aeroportuale di Catania, in una prospettiva di sviluppo intercontinentale del trasporto aereo siciliano.

Saranno presenti il consiglio di amministrazione dall’architetto ennese Maurizio Severino, rappresentanti degli investitori e il sindaco del comune di Centuripe, Elio Galvagno, sul cui territorio dovrebbe sorgere l’aeroporto.

La scelta della Kore come sede di presentazione dell’iniziativa è da ricondurre al progetto elaborato alcuni fa dall’Università ennese per l’ampliamento delle potenzialità dell’aeroporto di Catania, basate su una seconda pista allora prevista proprio in territorio di Centuripe in provincia di Enna.