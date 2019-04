Calcio a 5 serie D, nella semifinale play-off il Nicosia Futsal liquida il Misterbianco e vola in finale

Nicosia Futsal-Misterbianco 4-0

Vola in finale il Nicosia Futsal dei neo tecnici Calabrese e Giangrasso, nella semifinale play-off per la promozione i gialloneri hanno superato nettamente l’ostico Misterbianco per 4-0.

Unico assente tra le fila del Nicosia Futsal è il capitano Enrico Pidone per infortunio. Nonostante la partenza a razzo dei padroni di casa ed un palo colto da Bonaiuto, il risultato si sblocca solo al 30’, Felice Rizzo si presenta solo davanti al portiere e con freddezza segna l’1-0

Nel secondo tempo al 15’ il Nicosia Futsal raddoppia con Catania. Al 19’ tocca al capitano Bonaiuto che su punizione segna il 3-0. Dopo un palo colpito al 24’ da Catania ed un minuto dopo una traversa colta dal portiere ospite su tiro di Bonelli, al 28’ Bonaiuto serve Rizzo che si invola sulla fascia dribbla l’avversario e con un bellissimo tocco serve Scardino che di prima intenzione segna la quarta ed ultima rete per i padroni di casa.

Ottimo approccio alla partita del Nicosia Futsal ed ottimo l’esordio anche del duo di tecnici Calabrese-Giangrasso. A fine partita il neo allenatore Giangrasso ha ringraziato tutti i giocatori che con spirito e dedizione hanno applicato in campo quanto fatto in settimana ed in particolare l’altro tecnico Santo Calabrese. Quest’ultimo si unisce al ringraziamento di tutti i giocatori definiti perfetti e si reputa orgoglioso, fiero e onorato di essere l’allenatore di questo fantastico gruppo. Entrambe gli allenatori dedicano questa vittoria a tutti tifosi, i dirigenti e tutti gli sponsor, ma in particolare all’ex mister Carmelo Prestifilippo.

Nell’altra semifinale il Belpasso ha superato fuori casa Gymnica Scordia per 4-2 e sarà l’altra finalista dei play-off. Le due società in questa stagione si sono affrontate quattro volte, due volte in campionato e due volte in Coppa Trinacria. In campionato il Nicosia Futsal vinse in casa all’andata per 5-3 ed al ritorno perse a Belpasso per 9-2. In Coppa Trinacria il Nicosia Futsal si aggiudicò il primo match in casa per 4-3, trasformato successivamente in un 6-0 a tavolino, mentre al ritorno perse per 8-5.