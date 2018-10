Calcio Prima Categoria, ancora una sconfitta per il Città di Nicosia a Ravanusa

Non riesce a sbloccarsi il Città di Nicosia e nella terza giornata del campionato di calcio di Prima Categoria rimedia la terza sconfitta consecutiva e l’ultimo posto in classifica. Il Ravausa invece riesce a vincere la prima partita di campionato.

I biancorossi di mister Stefano Casale tengono bene il campo nel primo tempo, le due squadre si equivalgono e chiudono sullo 0-0.

Nel secondo tempo calo fisico del Città di Nicosia, i padroni di casa prendono il sopravvento e riescono a segnare tre reti con Colley, autore di una doppietta e con Merlo. Il Città di Nicosia nel finale accorcia le distanze con Biondi.

Situazione drammatica considerando che il Città di Nicosia dopo tre giornate è a zero punti, una squadra che deve ritrovare identità e la forza di reagire. Domenica prossima il Città di Nicosia non scenderà in campo contro la Masterpro di San Cataldo, attuale terza forza del campionato, per la concomitanza di un altro evento sportivo che si disputerà allo Stefano La Motta.