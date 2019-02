Calcio prima categoria, il Città di Nicosia sconfitto a San Cataldo dalla Master Pro

Master Pro-Città di Nicosia 2-1

Sconfitta di misura per i biancorossi del Città di Nicosia contro la Master Pro di San Cataldo. Il match valido per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di prima categoria, è stato disputato nell’insolito orario delle 10.30 allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo.

Un match caratterizzato da ben tre calci di rigore assegnati dall’arbitro Giorgia Arcoleo di Palermo. Il primo dopo 9 minuti viene assegnato ai padroni di casa, ma il tiro dal dischetto di Di Marco si infrange sulla traversa. Al 34’ la Master Pro passa in vantaggio con una rete messa a segno da Pilato.

Nel secondo tempo dopo appena un minuto il Città di Nicosia pareggia con un calcio di rigore messo a segno da Cacciato. Al 77’ i padroni di casa riescono a segnare ancora sul calcio di rigore, questa volta Di Marco non fallisce dal dischetto e regala la vittoria alla sua squadra. Nonostante il gap in classifica tra le due formazioni, il Città di Nicosia ha saputo tenere il campo e gli avevrsari sono riusciti a vincere solo grazie ad un calcio di rigore.

Master Pro che con questa vittoria agguanta l’Armerina in testa alla classifica del girone G, in attesa del match pomeridiano tra i piazzesi e l’Empedoclina.

Per il Città di Nicosia è ancora notte fonda, alla sesta sconfitta consecutiva, l’undicesima stagionale. La squadra di mister Casale deve darsi una svegliata, con 14 punti è terz’ultima ad un passo dalla zona play-out. Già da domenica prossima in casa contro l’Angelo Cuffaro, squadra di Raffadali, dovrà cercare la vittoria che manca dal 19 dicembre quando riuscì a superare fuori casa l’Agira, in casa la vittoria manca dal 24 novembre quando il Città di Nicosia superò la Branciforti. Non sarà un match facile, ma i biancorossi nicosiani dovranno dare il massimo per ottenere un risultato positivo. L’Angelo Cuffaro è quarta con 28 punti in piena zona play-off, all’andata riuscì a vincere nettamente contro il Città di Nicosia per 5-0.