Neve a Nicosia – FOTO & VIDEO

Previsioni meteo ampiamente rispettate, dopo la spruzzata di neve del 3 gennaio, in nottata c’è stata la prima nevicata e nella tarda mattinata del 4 gennaio fino nel tardo pomeriggio a Nicosia ha nevicato abbondantemente.

Come al solito lo spettacolo delle strade, ville, chiese, monumenti, piazze e palazzi è affascinante. Lo è di meno per chi deve lavorare, ghiaccio e neve creano disagi alla circolazione. Ma nel pomeriggio i mezzi spazzaneve del comune sono all’opera per rendere percorribili le vie del centro cittadino.

La neve comunque è sempre spettacolare e rende tutto particolarmente nuovo come se non fosse stato mai visto. Tanti i ragazzi che si sono riversati a Santa Maria di Gesù o in piazza Garibaldi per giocare con la neve, scattare foto ed ammirare lo spettacolo naturale che questo fenomeno atmosferico crea ad ogni precipitazione.

Anche sabato 5 gennaio è prevista una nevicata fin dalle prime ore del mattino, poi domenica solo pioggia e timide schiarite. Da lunedì il tempo dovrebbe ristabilirsi sul sereno anche se le temperature rimarranno comunque basse tra i -1 ed i 3 gradi centigradi.

Saltati diversi eventi nel fine settimana, la premiazione delle foto dei Madonnari e stata rinviata al 13 gennaio, probabilmente anche gli eventi sportivi ed il presepe vivente a San Michele subiranno dei cambi di programma anche se nulla è ufficiale. Sospeso il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati per le giornate del 4 e del 5 gennaio.