Piazza Armerina, denunciati due minorenni per furto aggravato

I militari della Stazione di Piazza Armerina, a conclusione di un indagine per alcuni furti di parti di ciclomotori avvenuti a Piazza Armerina nell’arco della mattina del 17 settembre, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minori di Caltanissetta, due ragazzi incensurati di 15 anni residenti a Piazza Armerina, per il reato di furto aggravato in concorso.

I due giovani, che frequentano un Istituto professionale di Piazza Armerina, il 17 settembre invece di entrare a scuola, a bordo dei loro ciclomotori si recavano nella locale Piazza Marescalchi dove, nel corso della mattina, smontavano e trafugavano alcune parti di ben cinque ciclomotori parcheggiati dai loro coetanei che frequentano il vicino Istituto Tecnico Industriale. In particolare, i due giovani asportavano i carburatori, i parafanghi posteriori, i cupolini, gli specchietti laterali e il carburante.

Tutta la suddetta refurtiva, ritrovata in possesso dei due giovani nel corso di una perquisizione, è stata restituita ai legittimi proprietari.