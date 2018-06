Progetto Enna Sport 2004: ufficiale l’affiliazione con l’Atalanta

L’Asd Polisportiva Progetto Enna Sport 2004 entra a far parte della famiglia dell’Atalanta Bergamasca Calcio. E’ stato firmato nei giorni scorsi, infatti, un contratto di affiliazione tra la società lombarda, la cui prima squadra milita nel campionato di Serie A, e la scuola calcio del presidente Luigi Di Dio. Un rapporto di affiliazione rinnovabile di anno in anno, fondato su principi di collaborazione e crescita e nato, secondo quanto sottolineato dagli incaricati dell’Atalanta Calcio, da una sintonia di principi morali prima che sportivi.

“E’ nata subito un’empatia – ha commentato Claudio Lucchini, osservatore ufficiale in Sicilia per l’Atalanta e referente delle Academy della società lombarda – con la scuola calcio Progetto Enna Sport ed, in particolare, con il suo presidente Luigi Di Dio. Dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, abbiamo deciso di concludere l’iter di affiliazione. L’auspicio – ha concluso Lucchini – è che anche dalla Progetto Enna Sport possa essere monitorato qualche ragazzino di talento che un giorno possa entrare a far parte delle nostre rose”.

L’Atalanta Bergamasca Calcio, tra le realtà più all’avanguardia in Italia per ciò che concerne il settore giovanile, si riserva di avere, infatti, secondo quanto stipulato dal contratto di affiliazione, un diritto di esclusività sui piccoli calciatori della scuola calcio ennese. L’accordo di affiliazione, che avrà inizio dal prossimo 1 Luglio, consentirà, invece, alla Progetto Enna Sport, tra le numerose possibilità, quelle di far partecipare i propri piccoli calciatori ad incontri e stage organizzati dall’Atalanta riguardanti il settore giovanile e la possibilità di recarsi periodicamente a Bergamo presso le strutture della società lombarda. L’Asd Polisportiva Progetto Enna Sport 2004 è d’ora in avanti l’unico punto di riferimento del centro Sicilia dell’Atalanta Bergamasca Calcio per ciò che concerne il calcio giovanile.

“Siamo felici ed orgogliosi – questo il commento del presidente Luigi Di Dio – di questa prestigiosa affiliazione. Ringrazio tutto lo staff dirigenziale e tecnico della polisportiva che mi onoro di rappresentare e l’Atalanta Bergamasca Calcio nelle persone di Stefano Bonaccorso e Loris Margotto per l’opportunità di crescita che ci sta offrendo. Mi auguro che questa affiliazione possa essere l’inizio di altri importanti risultati per la nostra scuola calcio”.

Intanto la polisportiva ennese si prepara a concludere la stagione con una festa in programma domani, martedì 26 Giugno, a partire dalle ore 19 presso i campi del centro sportivo “Don Bosco” siti in contrada Cutura. Annunciate le presenze della selezionatrice di calcio femminile per la Sicilia Antonia Giammanco, dell’assessore allo sport Dante Ferrari e dei delegati provinciali di Coni e Figc Angelo Sberna e Paolo Rosso.

Nella giornata di domani sarà presentato anche il nuovo organigramma dello staff dirigenziale e tecnico della polisportiva. Tra i nuovi ingressi quelli di Luigi Bonasera nuovo responsabile del settore giovanile, Nello Seminara dirigente collaboratore tecnico, Gaetano Gulina dirigente, Francesco Salotta direttore sportivo, Francesco Ottimo pubbliche relazioni e marketing e della nutrizionista Valentina Colajanni.

Dal 1° Luglio si apriranno le iscrizioni per la stagione 2018/2019. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Asd Polisportiva Progetto Enna Sport 2004 chiamando i seguenti numeri: 335.7022978 (Luigi Di Dio), 392.0789849 (Sebastiano Restivo) e 389.0031109 (Francesco Salotta).