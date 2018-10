Troina, l’ 1 e il 2 novembre corse del bus navetta anche al cimitero comunale

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, domani giovedì 1 e venerdì 2 novembre, in occasione della festa di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, il bus navetta comunale effettuerà delle corse di trasporto gratuito anche in direzione del cimitero comunale, per consentire ai cittadini e soprattutto agli anziani di potervisi recare anche senza mezzi propri.

Il servizio, con partenza dal capolinea del Loggiato di Sant’Agostino, effettuerà i seguenti orari: 9.37, 10.16, 10.57, 11.36 e 12.18 al mattino; 14.43, 15.39 e 16.48 il pomeriggio.