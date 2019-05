Enna, l’Istituto comprensivo Ciro Scianna di Bagheria vince la terza edizione del festival nazionale della legalità teatro scuola “Talè Talè Talia”

Condividi l'articolo su:























Una vera e propria festa del teatro e dei giovani quella che ha caratterizzato il “Gran Gala’ delle premiazioni” al teatro Garibaldi di Enna della terza edizione del festival nazionale della legalità teatro scuola “Talè Talè Talia.”

In apertura di serata, il cantautore ennese Giuseppe Di Bella accompagnato dai maestri Riccardo Gerbino e Giovanni Arena ha proposto alcuni apprezzatissimi brani tratti dal suo ultimo album “Fuddia.” La terza edizione del festival “Tale’ Tale’ Talia” ha avuto come tema centrale l’integrazione ha anche voluto rendere omaggio al talento ennese con nuove produzioni nate proprio per l’evento con in scena attori, musicisti e ballerini della città.

A valutare i lavori teatrali presentati dagli istituti scolastici e dalle scuole di teatro la giuria composta dall’attore Carlo Greca (Presidente), dalla regista Patrizia Fazzi e dalla giornalista Angela Montalto.

“Abbiamo potuto realizzare tutto questo – ha commentato il direttore del Festival Paolo Patrinicola – grazie alla grande fiducia che l’Ersu di Enna ancora una volta ha voluto darci ed alla sempre piena collaborazione e sostegno del comune di Enna. E’stata un’edizione piena di nuovi spunti su cui lavoreremo da subito per la prossima edizione di questo festival diventato ormai appuntamento fisso con la città e con il bello ed il buono che i giovani con i loro istituti scolastici e scuole di teatro propongono concentrandosi sul tema della legalità. Il mio più sincero grazie va a questi ragazzi, ai loro docenti e dirigenti scolastici, ai loro coach teatrali perché insieme si può davvero creare un vero cambiamento culturale e sociale.”

Il festival nazionale della legalità teatro scuola “Talè Talè Talia” ideato e promosso dall’associazione L‘Alveare di Enna, diretto da Paolo Patrinicola ha avuto il patrocinio e sostegno economico del comune di Enna, dell’Ersu di Enna e dell’Ars.

“Il Talè Talè Talia è ormai un patrimonio culturale ed educativo della nostra città – ha detto il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, durante le premiazioni – e ci consente in maniera attiva e propositiva, con messaggi altamente positivi e formativi, di favorire il confronto tra giovani che vivono in diverse parti d’ Italia e che portano qui, tra realtà e finzione, le loro storie ed i loro punti di vista. Certamente questa amministrazione comunale continuerà a sostenere questo festival ed i suoi meritevoli contenuti.”

Sul palco del teatro Garibaldi a consegnare il premio “Antonio Maddeo” assieme al sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, la moglie del regista ennese, Rosalba Murgano.

Premi sezione istituti scolastici:

Primo premio Istituto comprensivo Ciro Scianna di Bagheria con lo spettacolo Ficus Spei

Secondo premio Istituto comprensivo Francesco Guglielmino di Acicatena una voce dal mare

Terzo premio istituto comprensivo ad indirizzo musicale di Gela con lo spettacolo I have a dream

Scuole di teatro( la giuria non ha aggiudicato il terzo premio)

Primo premio piccola compagnia impertinente di Foggia con la regia di Pierluigi bevilacqua The chinese whisper della

Secondo premio Cooperativa il tappeto di Iqbal di Napoli con Clownmorristi Ideato e diretto da Giovanni Savino

Premio della critica dedicato al regista ennese Antonio Maddeo

Cooperativa il tappeto di Iqbal di Napoli con Clownmorristi

Miglior tema affrontato : Istituto comprensivo Ciro Scianna di Bagheria con lo spettacolo Ficus Spei

Migliori musiche: Istituto comprensivo Francesco Guglielmino di Acicatena con “una voce dal mare“

Migliori costumi : Cooperativa il tappeto di Iqbal di napoli con clownmorristi

Premio simpatia: Giulia Federico del primo istituto comprensivo ad indirizzo musicale di Gela con “I have a dream”

Menzione speciale per il progetto educativo come scuola di frontiera: Istituto comprensivo principessa Elena di Palermo con “Racconti nella memoria.”