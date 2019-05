Nuoto, si è tenuto alle piscine San Giacomo di Nicosia il Trofeo “A casa di amici”

Condividi l'articolo su:























La splendida struttura delle piscine San Giacomo di Nicosia ha ospitato domenica 26 maggio la sesta tappa del trofeo regionale “A casa di amici” 2019.

L’evento sportivo è stato organizzato dall’Asd New Vision ed ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tutta la Sicilia.

Questa edizione del trofeo è iniziata il 9 dicembre ed è proseguita mese per mese ospitata in diverse piscine regionali ed ha toccato anche Nicosia con la struttura messa a disposizione dall’Asd New Vision dei fratelli Mancuso.

La struttura all’avanguardia si presenta con una vasca da 25 metri con quattro corsie. Il trofeo si prefigge la promozione e la propaganda del nuoto, in tutti i settori della scuola nuoto. Rappresenta una manifestazione che mira a coinvolgere tutte le categorie in un momento di festa, dove i partecipanti, si sono confrontati in gare da 25 e 50 metri nei quattro stili e staffette 4×25 e 4×50 stile libero.

Pertanto la manifestazione ha la finalità di far vivere una prima esperienza natatoria che sia educativa sotto il profilo del confronto, dell’aggregazione e della partecipazione al fine di stimolare la crescita e l’autostima.