Troina, pioggia di finanziamenti in arrivo dalla Regione Siciliana

Il sindaco Fabio Venezia:”Ringrazio il presidente Nello Musumeci e l’assessore Pierobon per l’attenzione e l’impegno. Spiace constatare il tentativo maldestro di certi politici di accaparrarsi ingiustamente meriti”

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’ottenimento di questi importanti finanziamenti che contribuiranno a cambiare il volto della città e a creare nuove opportunità per i giovani del territorio. Abbiamo lavorato insieme ai nostri uffici per lunghi mesi, per poter raggiungere questi risultati, di cui andiamo profondamente orgogliosi. Desidero ringraziare di vero cuore il Presidente Nello Musumeci e l’Assessore regionale Alberto Pierobon, per la grande attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e per l’impegno profuso per l’ottenimento di questi finanziamenti. Spiace invece constatare il tentativo maldestro di certi politici del territorio, di accaparrarsi ingiustamente meriti su progetti di cui ne sconoscevano fino a ieri persino l’esistenza”.

Con queste parole il sindaco Fabio Venezia, all’indomani della comunicazione ufficiale, da parte della Regione Siciliana, ha commentato l’arrivo del finanziamento, dell’importo complessivo di 5 milioni e 400 mila euro, di 4 importanti progetti per la riqualificazione urbana e lo sviluppo del territorio.

Nei mesi scorsi, grazie all’impegnativo lavoro dell’Ufficio Tecnico comunale, coadiuvato da un gruppo di professionisti del territorio, erano stati redatti e aggiornati i quattro progetti, finanziati dal governo regionale guidato dal presidente Musumeci.

Il primo progetto, dell’importo di 1 milione 998 mila e 300 euro, riguarda la riqualificazione e il recupero delle strade adiacenti la via e la piazza Conte Ruggero e la via e la piazza Santa Lucia, attraverso la ripavimentazione in basolato di circa 5 mila metri quadrati di centro storico, la sostituzione delle mattonelle in asfalto e bitume, l’abbattimento di 8 immobili fatiscenti, per migliorare la viabilità del centro storico, e la sistemazione a verde delle pendici.

Il secondo e il terzo progetto, riguardano due importanti arterie stradali situate nel quartiere “Corso”, che da anni necessitavano di interventi di riqualificazione: il rifacimento della pavimentazione, di parte dei servizi del sottosuolo e delle opere a corredo della via Nuova del Carmine e della via Mustica, finanziate rispettivamente per un importo di 406 mila euro la prima e di 505 mila la seconda.

Il quarto progetto infine, per un importo complessivo di 2 milioni 498 mila euro, realizzato nei mesi scorsi dall’Azienda Speciale Silvo-Pastorale, riguarda il restauro e il risanamento conservativo della caserma-rifugio “Sambuchello” ed il riuso dell’area adiacente per finalità ricettive, inerenti la fruizione del Parco dei Nebrodi.

Attraverso questo intervento, verrà realizzata un’importante struttura ricettiva nel cuore dei Nebrodi, con 24 posti letto e un’aria attrezzata esterna, che permetterà di valorizzare sotto il profilo turistico i boschi di Troina e dare la possibilità a diversi giovani del territorio di trovare occupazione.

“Il grande lavoro di programmazione messo in campo nei mesi scorsi – prosegue il primo cittadino – , ci ha consentito di raggiungere questo ulteriore traguardo che si va ad aggiungere ai numerosi finanziamenti già ottenuti. Fin dal mio insediamento ho voluto istituire l’Ufficio Europa e, dallo scorso anno anche l’Ufficio Progettazione, per poter cogliere al meglio tutte le opportunità di finanziamento offerte dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione. Questa frenetica attività, ha consentito al nostro Comune di ottenere in questi anni circa 33 milioni di euro finanziamenti, diventando la prima stazione appaltante della Provincia”.