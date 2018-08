La villadorese Giorgia Giangrasso vince il titolo di miss Lanazione.it – VIDEO

Grande soddisfazione per Giorgia Giangrasso che ha sbaragliato le 24 finaliste di Miss Toscana, aggiudicandosi il titolo di miss Lanazione.it, il concorso on line proposto dal celebre quotidiano toscano.

Giorgia Giangrasso ha ottenuto 208.916 preferenze e ha preceduto la fiorentina di Scarperia, Victoria Cartacci, che ha ottenuti 174.539 voti. Complessivamente sono arrivati oltre 400 mila voti. A Giorgia è stato assegnato anche il premio intitolato a Lolette Conti, la madre di Carlo Conti, grande amica di Casciana Terme, località dove si svolge da diversi anni Miss Toscana.

Un riconoscimento importante arrivato alla vigilia di Miss Toscana. Giorgia Giangrasso ha 20 anni, alta 1,70 ha occhi e capelli castani è residente a Signa, in provincia di Firenze, da due anni, ma è nata a Nicosia come lei stessa ama ricordare nelle dichiarazioni che ha rilasciato al quotidiano “La Nazione”: “Questo straordinario risultato sorprende anche me. Io sono originaria di Nicosia in provincia di Enna e da due anni abito a Signa con la mia famiglia. Ho sparso la voce del concorso anche in Sicilia e i miei concittadini hanno risposto alla grande come tutti gli amici che ho nella zona di Firenze. So che hanno votato per me anche i conoscenti del mio ragazzo che è calabrese”.

Giorgia è diplomata al liceo classico e si appresta a frequentare il Dams di Firenze dopo due anni di Scienze farmaceutiche sempre a Firenze. “Voglio cambiare perché la mia grande passione è la danza che studio da 11 anni. Pratico tutti i tipi di danza e mi affascina il mondo dello spettacolo e del teatro. Il mio futuro me lo immagino da ballerina contemporanea. E nelle scorse settimane ho avuto una piccola parte in una fiction Tv diretta da una grande regista come Cinzia Th Torrini. Anche fare l’attrice sarebbe un sogno. Dedico la vittoria ai miei genitori, i primi a credere in me”.

Nella serata del 22 agosto è stato assegnato il titolo di Miss Toscana, la kermesse si è svolta a Casciana Terme, in provincia di Pisa, il titolo lo ha vinto la 20 enne Sofia Penco di Bibbona, un comune in provincia di Livorno. Purtroppo in questa serata Giorgia Giangrasso non è riuscita a qualificarsi tra le otto ragazze per la pre-finale di Miss Italia di Jesolo, resta comunque una grande soddisfazione per il risultato popolare on-line, che ha sbaragliato le altre partecipanti.