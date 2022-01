Calcio Prima categoria. Il Villarosa supera in casa la Polisportiva Nicosia – VIDEO

Villarosa-Polisportiva Nicosia 2-0

Torna in campo la Polisportiva Nicosia dopo il recupero di inizio 2022. Nella dodicesima e prima giornata del campionato di calcio di Prima categoria la squadra di mister Picone è stata superata fuori casa dal Villarosa.

Al dodicesimo minuto del primo tempo il Villarosa sblocca la partita con Bangoura che sfrutta al meglio l’assist di Cordaro e insacca alle spalle del portiere biancorosso.

Al rientro dagli spogliatoi ci pensa il capitano, Cordaro, a segnare il gol del due a zero che ha chiuso virtualmente la partita.

Il Villarosa si impone quindi su un Nicosia che non è praticamente mai stato in partita.

Brutta sconfitta rimediata dalla Polisportiva Nicosia che con sette punti in classifica rimane ferma all’ultimo posto nel girone C. Domenica 6 febbraio i biancorossi torneranno a giocare in casa ed affronteranno il Valledolmo, si tratta di uno scontro diretto per la salvezza, la squadra madonita è infatti penultima con 8 punti. All’andata la Polisportiva Nicosia perse per 4-1.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it